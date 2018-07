Per anni ha picchiato e segregato la ex, arrestato nel Casertano

Avrebbe maltrattato costantemente per nove anni l'ex convivente, segregandola per mesi in casa anche dopo l'arrivo di una figlia. Per la donna un vero e proprio incubo, interrotto dalla polizia che ha arrestato un 27enne di Capua, nel Casertano. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, violenza e minacce. E' stata la stessa vittima a denunciare l'ex compagno.