Pensioni, tribunale di Napoli accoglie ricorso: Inps paghi rimborso

Dopo la bocciatura del blocco delle indicizzazioni delle pensioni da parte della Corte costituzionale, il tribunale di Napoli accoglie il ricorso di un pensionato partenopeo costringendo l'Inps a versare 3.074 euro a titolo di arretrati. Il ricorso era stato presentato prima che il governo annunciasse il decreto con cui, proprio in seguito alla sentenza della Consulta, si è introdotto il bonus Poletti .

"I cittadini che ritengano di vedere leso un proprio diritto hanno pieno titolo a fare ricorso, ma i ricorsi dovranno tenere conto del decreto del governo", ha ricordato il ministero del Lavoro, ribadendo quanto già affermato da Giuliano Poletti sulla possibilità di ricorrere contro i rimborsi parziali previsti dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni.



"Dal punto di vista della legittimità - aveva sottolineato il ministro del Lavoro - noi siamo convintissimi di aver pienamente ottemperato a quanto la Corte ha in qualche modo sottolineato come limiti della normativa precedente per cui ha scelto di cassare quella parte della norma".