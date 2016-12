17 novembre 2014 Paura a Napoli, artificieri disinnescano una bomba davanti alla Deutsche Bank Conteneva un chilogrammo di esplosivo. Gli investigatori ipotizzano un tentativo di furto del Bancomat ma non escludono l'attentato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:24 - Artificieri hanno disinnescato a Napoli un pacco bomba davanti alla filiale della Deutsche Bank, in via Mascagni, nel quartiere Vomero. All'interno c'era un chilo di esplosivo con detonatore. La miccia si è spenta prima che succedesse un disastro: chi ha collocato la bomba si è quindi allontanato subito dopo averla accesa. La zona, molto popolosa, è stata completamente isolata e interdetta al passaggio di auto e pedoni.

Secondo gli investigatori, la bomba potrebbe essere stata collocata con l'obiettivo di scardinare il Bancomat. L'ipotesi di un attentato da parte di anarchici o movimenti non è esclusa ma è considerata meno attendibile poiché, al momento, non vi sono state rivendicazioni.



Qualche informazione utile alle indagini potrebbe emergere dai filmati delle videocamere di sorveglianza.



"Il ritrovamento di un chilo di esplosivo al plastico davanti alla sede della Deutsche Bank è un fatto inquietante e che, pur senza voler drammatizzare, ci fa tornare in mente vecchi fantasmi del passato". Il presidente della Municipalità Vomero, Mario Coppeto, parla di fatto "incredibile" ed esprime la sua "grande preoccupazione. Le forze dell'ordine faranno le indagini. Di certo è un fatto che dieci giorni fa sono stati esplosi colpi di pistola contro vetrine e palazzi in alcune strade e che oggi viene ritrovato un chilo di esplosivo. Ripeto, non so affatto se ci siano collegamenti. So che sono fatti inquietanti".



Appena sabato mattina, ricorda Coppeto, si è svolta un'iniziativa antiracket delle associazioni che operano sul territorio. "Ho già rivolto un appello a sindaco e prefetto per la convocazione di un tavolo urgente sull'ordine e la sicurezza nella zona collinare di Napoli e l'episodio di questa mattina - spiega Coppeto - mi porta a chiedere con urgenza una riunione".