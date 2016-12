Parolisi, i familiari di Melania: "Sapeva di morire davanti alla figlia"

Alla riduzione da 30 a 20 anni di reclusione decisa dalla Corte d'assise d'appello di Perugia, chiamata dalla Cassazione a rideterminare la pena inflitta in secondo grado a Salvatore Parolisi per l'omicidio della moglie Melania Rea, rispondono i familiari della giovane mamma. "Anche se gli avessero dato 50 anni di carcere - commenta a caldo il fratello Michele - nessuno ci avrebbe ridato Melania, che sapeva di morire davanti a sua figlia". Anche il pensiero di papà Gennaro Rea corre alla nipotina: "Pensate a questa bambina, non può star bene senza una mamma e senza un papà".