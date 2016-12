21 marzo 2015 Papa, visita all'ombra del Vesuvio: "Corruzione spuzza", camorristi pentitevi" Appello ai napoletani a reagire contro la camorra, e agli stessi criminali a "convertirsi alla giustizia". Una severissima condanna della corruzione, che il Papa ha descritto in termini di disgusto. Infine il saluto alla città in dialetto: "Ca 'a Maronna v'accumpagne!" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:00 - Visita di papa Francesco, l'ottava in Italia, all'ombra del Vesuvio, a Pompei e a Napoli. Il Pontefice privilegia ancora le realtà del Sud: un viaggio per portare un messaggio di speranza e di condivisione, oltre che alla città di Napoli, anche alle "periferie" degli esclusi, dalla Scampia di "Gomorra" ai detenuti di Poggioreale. "Grazie tante per questa calorosa accoglienza. Abbiamo pregato tutti la Madonna perché ci benedica tutti, voi, me, tutto il mondo", ha detto il Papa.

Un appello ai napoletani a "reagire" contro la camorra, e agli stessi criminali a "convertirsi alla giustizia". E una severissima condanna della corruzione, che il Papa ha descritto in termini di disgusto: "puzza", ha detto più volte del malaffare, o meglio, nel suo colorito linguaggio ibridato dallo spagnolo, "spuzza".



La supplica a Pompei - Nella sua intensissima visita a Napoli, partita dopo la "supplica" mariana nel santuario di Pompei dal difficile sobborgo di Scampia, Francesco ha anche duramente puntato il dito contro chi sfrutta il lavoro e schiavizza gli addetti in nero e sottopagandoli: un comportamento, questo, "non da cristiano". E il culmine, un evento addirittura straordinario, è stato in Duomo lo scioglimento del sangue di San Gennaro, fatto mai avvenuto in precedenza davanti a un Papa: evento che nella Chiesa è accolto con forti auspici per il Pontificato e per il prossimo Giubileo.



Una folla per il Papa - Sempre festeggiato da grandi folle e da un calore traboccante - a Scampia, nella messa in Piazza del Plebiscito, nell'incontro finale con i giovani e con i fedeli della diocesi alla Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo -, Bergoglio ha goduto appieno della grande umanità dei napoletani, trovando con loro una particolare sintonia d'animo. "La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste!", ha detto a Scampia. "E' questa la vostra grande risorsa: la gioia, l'allegria: una cultura di vita che aiuta sempre a rialzarsi dopo ogni caduta, e a fare in modo che il male non abbia mai l'ultima parola". Il suo desiderio era riportare quella "speranza rubata da chi intraprende volontariamente la via del male".



Agli immigrati ha detto che sono "cittadini non di seconda classe", "figli di Dio come noi perché siamo tutti migranti".



Rispondendo a un lavoratore, sempre a Scampia, ha avvertito che la "mancanza di lavoro ci ruba la dignità", e che per difendere questa "dobbiamo lottare". Francesco ha condannato anche "lo sfruttamento delle persone", come offrire 60 euro al mese per 11 ore di lavoro al giorno. "Questo si chiama schiavitù", ha sentenziato, "si chiama sfruttamento, non è umano, non è cristiano. E se quello che fa così si dice cristiano è un bugiardo, non dice il vero, non è cristiano". Lo stesso vale per il lavoro in nero, senza contratto e senza contributi.



Contro la corruzione - Ma le parole più forti Bergoglio le ha avute per la corruzione. "Quanta corruzione c'è nel mondo! - ha affermato - E' una parola brutta. Perché una cosa corrotta è una cosa sporca! Se noi troviamo un animale morto che si sta corrompendo, che è corrotto, e' brutto e puzza anche. La corruzione puzza! La società corrotta puzza! Un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, puzza!".



"Camorristi, convertitevi!" - In Piazza del Plebiscito, davanti a 60mila persone, quindi, il suo appello. "Cari napoletani, largo alla speranza e non lasciatevi rubare la speranza! Reagite con fermezza alle organizzazioni che sfruttano e corrompono i giovani, i poveri e i deboli, con il cinico commercio della droga e altri crimini. Non lasciate che la vostra gioventù sia sfruttata da questa gente!". La corruzione e la delinquenza, ha auspicato Bergoglio, "non sfigurino il volto di questa bella città! Non sfigurino la gioia del vostro cuore napoletano!". "Ai criminali e a tutti i loro complici - ha quindi aggiunto - oggi io umilmente, come fratello, ripeto: convertitevi all'amore e alla giustizia! Lasciatevi trovare dalla misericordia di Dio!", perché "è possibile ritornare a una vita onesta. Ve lo chiedono anche le lacrime delle madri di Napoli".



Al carcere di Poggioreale - Subito dopo Francesco ha fatto tappa al carcere di Poggioreale, dove è stato a pranzo con circa 120 detenuti, tra cui anche 13 transessuali.



Circodato dalle suore di clausura - E in Duomo, dove al clero ha raccomandato lo "spirito di povertà" ricordando "quanti scandali" e "quanta mancanza di libertà" ci sono stati nella Chiesa "per i soldi", un piccolo siparietto è stato l'assedio delle suore di clausura di sette monasteri, fatte uscire per l'occasione dal cardinale Crescenzio Sepe, che lo hanno circondato d'affetto e di doni con suo vistoso stupore. "Addo' jate!", ha gridato loro Sepe.



San Gennario, il sangue si scioglie a metà - Al momento della venerazione della reliquia di San Gennaro, baciata dal Papa, la sorpresa dello scioglimento del sangue - che di norma avviene solo due volte l'anno, per la festa il 19 settembre e il sabato precedente la prima domenica di maggio, come non era successo con Wojtyla nel 1990 e con Ratzinger nel 2007, né mai prima davanti a un Papa. "Il vescovo ha detto che il sangue è metà sciolto: si vede che il santo ci vuole bene a metà, dobbiamo convertirci un po' tutti perché ci voglia più bene", ha commentato Francesco.



"Ca 'a Maronna v'accumpagne!" - Dopo il saluto dei malati nella chiesa del Gesù, sulla rotonda Diaz Francesco ha tuonato nuovamente contro il "terrorismo delle chiacchiere", contro una società che "scarta" giovani e anziani, e anche contro la teoria "gender", da lui definita "uno sbaglio della mente umana". Quindi, prima di ripartire per Roma dopo 10 ore a tamburo battente, il saluto finale in napoletano: "Ca 'a Maronna v'accumpagne!".