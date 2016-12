21 marzo 2015 Papa Francesco in Campania, tra bandierine "made in Napoli" e creazioni dolci ad hoc Sacro e profano si mescolano nella visita del Pontefice, venuto nelle città all'ombra del Vesuvio a portare un messaggio di speranza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:35 - A Napoli papa Francesco è stato accolto da una folla calorosa e festante. Lungo le transenne disposte intorno al percorso compiuto con la papamobile i ragazzi hanno sventolato migliaia di bandierine con i colori del Vaticano, bandiere rigorosamente "made in Napoli", in commercio a un euro. E i pasticceri locali hanno creato torte ad hoc in onore del Pontefice, venuto nelle città all'ombra del Vesuvio a portare un messaggio di speranza.