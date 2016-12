Papa a Napoli: "Reagire alla camorra" Chiesa, "quanti scandali per i soldi"

"Cari napoletani, reagite alla camorra". Lo ha detto papa Francesco nel corso della sua ottava visita in Italia. "La mancanza di lavoro - ha affermato da Scampia - ruba la dignità e bisogna lottare per difenderla. Il lavoro nero è sottopagato ed è schiavitù". "Nelle città - ha aggiunto - fa male l'assenza della buona politica". Poi, nel suo incontro con i sacerdoti e i religiosi, ha esclamato: "Quanti scandali nella Chiesa per i soldi".

Napoli, il Papa: "Criminali, convertitevi"

18:32 Il Papa rientra a Roma

Papa Francesco è partito da Napoli a bordo di un elicottero diretto a Roma, al termina della visita a Pompei e Napoli. L'elicottero è decollato dalla Stazione Marittima, dove il Santo Padre è giunto a bordo della papamobile proveniente dall'ultima tappa della giornata, quella sul lungomare Caracciolo.

18:30 "La teoria del gender è un attacco alla famiglia

Nell'incontro con i giovani e con i fedeli della diocesi sulla Rotonda Diaz, ultimo appuntamento della visita a Napoli, Papa Francesco ha puntato il dito contro "le colonizzazioni ideologiche sulle famiglie". "Queste cose che ci sono in Europa e vengono anche da Oltreoceano - ha detto -, modalità, proposte e anche quello sbaglio della mente umana che è la teoria del gender e che fa tanta confusione, mostrano che la famiglia è sotto attacco".

18:02 Il Santo Padre: "Perché soffrono i bambini?"

"Perché soffrono i bambini? Come mi spieghi questo? Dove trovi una parola di Dio che spieghi perché soffrono i bambini? E uno dei grandi silenzi di Dio e il silenzio di Dio non dico che si può capire, possiamo avvicinarci al silenzio di Dio guardando il crocifisso". E' uno dei passi del discorso che il Papa ha pronunciato 'a braccio' rispondendo alle domande dei fedeli nell'incontro alla Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo, ultimo appuntamento della visita a Napoli. "Questi sono i silenzi di Dio - ha detto il Papa -. 'Ma padre, Dio ci ha creato per essere felici'. Sì è vero ma lui tante volte tace".

17:33 Il Papa sul lungomare: ad attenderlo 100mila persone

Il Papa è arrivato a bordo della papamobile sul lungomare Caracciolo, ultima tappa della sua visita a Napoli. Sul lungo litorale ad attenderlo ci sono 100 mila persone. Il pontefice ha salutato la folla, ha stretto le mani di numerosi bambini e ha baciato una coppia di anziani che l'ha accompagnato sul palco.

17:14 Il Pontefice lascia il Gesù Nuovo

Il Papa ha lasciato la Basilica del Gesù Nuovo a Napoli e si è recato in preghiera davanti alla tomba di San Giuseppe Moscati. Poi, salutato dalla folla in attesa radunata in piazza, si è recato sul lungomare Caracciolo dove è in programma l'incontro con i giovani, ultimo appuntamento dell'intensa giornata napoletana

16:39 Il Papa ai sacerdoti: "Quanti scandali nella Chiesa per i soldi"

"Quanti scandali nella Chiesa e quanta mancanza di libertà per i soldi!", ha esclamato Papa Francesco nel discorso ai sacerdoti e ai religiosi nel Duomo di Napoli. Nel suo messaggio, il Santo Padre ha indicato lo "spirito di povertà", che deve essere tra le "testimonianze" che deve dare il clero.

16:26 Incontro del Santo Padre con malati e disabili

Papa Francesco è arrivato al Gesù Nuovo, nella basilica dove incontrerà malati e disabili di Napoli. Una folla di fedeli lo ha salutato al suo arrivo in piazza del Gesù. Ad accogliere Francesco i suoi confratelli gesuiti. Il Papa si recherà ora in preghiera davanti alla tomba di Giuseppe Moscati, il medico proclamato santo da Giovanni Paolo II. In basilica ammesse 30 persone in carrozzina e 20 in barella. All'udienza anche 800 ammalati deambulanti segnalati dalle parrocchie di Napoli.

16:05 Sangue di San Gennaro si scioglie per metà

Il sangue di San Gennaro si è sciolto per metà per Papa Francesco nel Duomo di Napoli.

15:31 In cattedrale colloquio con il parroco antiroghi

Percorrendo percorrendo la navata centrale della Cattedrale di Napoli, il Papa ha incontrato don Maurizio Patriciello, il parroco antiroghi di Caivano. Tra il Pontefice e il sacerdote c'è un breve ma intenso colloquio. Poi il Santo padre ha raggiunto l'altare maggiore della chiesa.

15:15 Francesco in cattedrale: esposto il sangue di San Gennaro

Acclamato dalla folla, il Santo Padre è entrato nella cattedrale di Napoli. Sull'altare è già esposto il reliquiario contenente il sangue di San Gennaro, patrono della diocesi.

15:02 Il pontefice lascia il carcere

Papa Francesco ha lasciato il carcere di Poggioreale. I fedeli lo hanno acclamato anche all'uscita della casa circondariale, intonando il suo nome. All'esterno uno striscione con la scritta: "Francesco, aria di primavera" e un cartellone con la sua immagine disegnata a matita: "Sei uno di noi". E ancora: "Un santo nell'inferno di Poggioreale".

14:31 A pranzo con il Papa 12 detenuti

Durante il pranzo nel carcere napoletano di Poggioreale, Papa Francesco si è seduto a un tavolo con 12 detenuti. Accanto a lui un recluso argentino e il provveditore delle carceri. Al pranzo hanno partecipato circa 120 detenuti e tra loro c'erano anche alcuni transessuali. Durante la sua visita, il Santo Padre ha salutato tutti i carcerati, ad uno ad uno.

14:17 Papa: "Spesso condizioni detenuti indegne"

"Cari fratelli, conosco le vostre situazioni dolorose: mi arrivano tante lettere - alcune davvero commoventi - dai penitenziari di tutto il mondo", ha detto il Papa ai detenuti incontrati nel carcere di Poggioreale. "I carcerati troppo spesso sono tenuti in condizioni indegne della persona umana, e dopo non riescono a reinserirsi nella società. Ma grazie a Dio ci sono anche dirigenti, cappellani, educatori, operatori pastorali che sanno stare vicino a voi nel modo giusto. E ci sono alcune esperienze buone e significative di inserimento".

13:16 Ai cronisti: "Napoli mi piace molto"

Santità, le piace Napoli? "Si', molto". Papa Bergoglio ha risposto così alla domanda dei giornalisti, sorridendo, prima di varcare la soglia del carcere di Poggioreale.

13:10 Papa a Poggioreale per pranzo con detenuti

Papa Francesco è appena giunto al carcere di Poggioreale. Ad accoglierlo il direttore dell'istituto penitenziario, Antonio Fullone e il cappellano don Franco Esposito. Bergoglio pranzerà con circa 120 detenuti, tra cui 13 transessuali, all'interno della cappella dove è stata allestita una tavolata. Saranno gli stessi detenuti a preparare il pranzo composto da tre portate: pasta al forno, arrosto e dolci tipici napoletani.