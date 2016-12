Palinuro, sospese le ricerche per recuperare il corpo di Anzola

Le operazioni per portare in superficie il corpo di Silvio Anzola, il terzo sub morto nelle acque di Palinuro, riprenderanno lunedì mattina. A confermarlo il direttore regionale dei Vigili del Fuoco che aggiunge: "La visibilità è ridotta a causa del fondale limaccioso". Durante le ricerche di oggi un soccorritore ha avuto un episodio di embolia gassosa ed è stato ricoverato in camera iperbarica nell'ospedale San Leonardo di Salerno.