Palinuro, sospese le ricerche del sub disperso da venerdì

Sono state sospese le ricerche per individuare il corpo di Silvio Anzola, il sub rimasto intrappolato venerdì in un cunicolo della grotta della Scaletta a Palinuro. Il direttore regionale dei vigili del fuoco, Giovanni Nanni, ha spiegato: "Abbiamo ispezionato praticamente tutto l'interno della grotta, ma l'esito è stato negativo". Mercoledì gli speleosub faranno un ulteriore tentativo, poi si valuterà il da farsi.