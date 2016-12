Palinuro, recuperati i corpi dei sub Cammardella e Tancredi: le ricerche per Silvio Anzola riprendono lunedì

I corpi di Mauro Cammardella e di Mauro Tancredi sono stati recuperati dagli speleosub dei vigili del fuoco. Si tratta dei due dei tre sub rimasti intrappolati venerdì in un cunicolo delle Grotte di Punta Iacco a Palinuro, nel Salernitano. Le ricerche per riportare a terra Silvio Anzola riprenderanno invece lunedì mattina. Complesse le operazioni a causa del fondale limaccioso: la visibilità è scarsa.