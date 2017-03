Orrore nel Napoletano, tredicenne violentato da branco di 11 ragazzini

Un ragazzino di 13 anni è stato violentato più volte da un gruppo di 11 minorenni , di cui tre non ancora quattordicenni. E' successo a Giugliano , nel Napoletano . A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri, dopo la denuncia della mamma della vittima. Per otto presunti responsabili è stato disposto l'accompagnamento in comunità. Gli episodi di violenza sarebbero stati diversi: l'ultimo a gennaio.

"L'episodio portato alla luce dall'indagine dei carabinieri della Compagnia di Giugliano è terribile. Non ci sono parole per commentare. L'idea che a compiere le violenze sia stato un 'branco' di minori, di cui due con meno di 14 anni, lascia sgomenti", commenta il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello.



"L'amministrazione comunale ha già avviato una serie di interventi ed attività per il contrasto e la prevenzione del bullismo - evidenzia l'Assessore alla Legalità, Adolfo Grauso-. Lunedì, la Giunta approverà una delibera, cui lavoriamo da tempi, per l'istituzione di uno sportello finalizzato alla prevenzione del bullismo in collaborazione con le istituzioni scolastiche, in particolare con il docente referente per la prevenzione al fenomeno del bullismo".