07:42 - Sette opifici clandestini gestiti da cinesi, nei quali loro connazionali lavoravano, mangiavano e dormivano in condizioni che gli investigatori hanno definito "disumane", sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri, in un'operazione nel Napoletano. I titolari degli opifici, in tutto 17 persone di cui 15 di nazionalità cinese, si apprende dagli stessi carabinieri, sono stati denunciati.