Omicidio nel Salernitano, 60enne massacrato di botte dopo una lite

Un uomo è stato massacrato di botte nel Salernitano, a Roccagloriosa. La vittima si chiamava Vincenzo Caruso e aveva 67 anni. Sembra che dietro la tragedia ci sia un dissidio di natura privata: una discussione sarebbe degenerata, fino all'omicidio. Caruso è stato ritrovato con il cranio fracassato da un parente ed è morto in ospedale; non era sposato e non aveva figli. Per anni era vissuto in Svizzera, dove era emigrato per lavoro. Sul caso indagano i carabinieri di Sapri.