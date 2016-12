Nuovi 10 euro falsi, maxi-sequestro a Napoli: la Gdf trova mezzo milione

Cinquecentomila euro falsi in banconote da 10 sono stati trovati dalle Fiamme Gialle nel Napoletano : si tratta del primo sequestro della nuova serie effettuato in Europa. Arrestato un 39enne, residente a Milano, che ha tentato la fuga in auto tra le strade di Casoria speronando la vettura della Gdf . La nuova banconota, in circolazione da settembre 2014, era stata pensata con diverse misure per renderne difficile la riproduzione illegale.

I militari in servizio di perlustrazione del territorio, su un'auto civetta, hanno notato che quell'uomo stava tenendo una guida particolarmente pericolosa muovendosi tra le vie di Casoria. Affiancato dall'auto dei finanzieri, che si sono qualificati intimandogli l'alt, l'uomo ha infatti reagito lanciandosi in una fuga ad alta velocità che si è conclusa dopo 10 minuti con uno speronamento all'auto delle Fiamme gialle che lo avevano "chiuso" per evitare danni alla circolazione e ai passanti. Dopo aver immobilizzato il fuggitivo ed effettuato le perquisizioni sulla persona e sull'automezzo, all'interno del bagagliaio sono state trovate quattro scatole di cartone, contenenti oltre 500mila euro nel taglio da 10.



I preliminari accertamenti effettuati sulle banconote hanno permesso di constatarne la pregevole fattura, in grado di ingannare facilmente chiunque ne fosse venuto in possesso. Non è tanto il valore che ha stupito quanto il fatto che si tratta di banconote false della nuova serie Europa introdotta dalla Bce soltanto dal settembre 2014, con nuove caratteristiche di sicurezza proprio per contrastare il fenomeno del falso ampiamente diffuso in tutti i Paesi dell'Unione.



Si tratta, secondo quanto riferiscono i finanzieri, del primo sequestro di banconote della nuova serie mai effettuato in Europa ed è indicativo che questo sia avvenuto nell'hinterland partenopeo dove la produzione italiana di banconote false meglio nota come "Napoli Group" ha radici storiche.



L'arrestato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha assunto la direzione delle indagini. Questo, spiegano i finanzieri, "è un ulteriore colpo messo a segno da parte dei militari del comando provinciale di Napoli e del Nucleo Speciale di Polizia valutaria di Roma, dopo lo smantellamento di 5 stamperie clandestine negli ultimi due anni, a testimonianza del costante impegno del Corpo nel contrasto al falso monetario, a tutela dei cittadini, dell'economia legale e dei mercati finanziari".