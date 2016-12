Nola, un tir fuori controllo travolge quattro operai: due morti e due feriti, uno è gravissimo

Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia 1 di 17 Ansa Ansa Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 2 di 17 Ansa Ansa Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 3 di 17 Ansa Ansa Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 4 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 5 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 6 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 7 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 8 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 9 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 10 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 11 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 12 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 13 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 14 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 15 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 16 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. 17 di 17 LaPresse LaPresse Il tir che ha investito gli operai sospeso sul cavalcavia E' rimasto sospeso sul ciglio della strada il mezzo pesante che a Nola ha investito e ucciso due operai al lavoro sulla statale, ferendone altri due. leggi dopo slideshow ingrandisci

La ricostruzione del tragico incidente - Secondo le prime ricostruzioni il mezzo pesante, proveniente da Palermo, probabilmente finito fuori controllo, ha travolto l'automezzo del cantiere mobile in sosta sul ciglio della strada. L'impatto è stato violento e ha travolto anche gli operai al lavoro. Due sono morti sul colpo dopo essere stati scaraventati per una quindicina di metri in una scarpata. Gravissimo uno dei due feriti.



I quattro operai investiti stavano lavorando per un'impresa che, per conto di Anas, eseguiva interventi di pulizia delle cunette, sulla strada statale chiamata "di Terra di lavoro" in direzione Nola.



Indagini in corso, autista ricoverato sotto shock - Le forze dell'ordine stanno cercando di capire a quale velocità viaggiasse il mezzo e se l'autista, che è ricoverato in ospedale sotto shock, avesse assunto alcolici o sostanze psicotiche. Al vaglio varie ipotesi: dalla responsabilità dell'autista a quella degli operai che potrebbero non aver segnalato adeguatamente i lavori in corso.