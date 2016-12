Neonata abbandonata nel Napoletano vicino ai cassonetti dei rifiuti: sta bene

Una neonata è stata trovata abbandonata per terra, avvolta in un asciugamano, vicino ai cassonetti dell'immondizia in via Ritiro a Calvizzano, nel Napoletano. Le sue condizioni sono buone. La piccola, di carnagione chiara, è stata trovata da due giovani donne, allertate dal pianto. E' stata portata nell'ospedale San Giuliano di Giugliano e poi è stato deciso il trasferimento nel Santobono a Napoli.