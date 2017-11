Naufragio migranti, Procura di Salerno: almeno 100 dispersi in mare

Sono almeno un centinaio i migranti dispersi, caduti in mare e morti quasi certamente per annegamento nel naufragio in cui sono morte 26 donne. E' quanto riferisce la Procura di Salerno, parlando delle operazioni al largo delle coste libiche in cui il 3 novembre sono stati soccorsi 410 migranti. Le salme delle giovani erano state recuperate della nave Cantabria e condotte nel porto della città campana il 5 novembre.