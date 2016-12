Napoli,visita Colle a agente ferito

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all'ospedale Loreto Mare di Napoli per far visita al poliziotto Nicola Barbato, ferito giovedì sera in una sparatoria nel capoluogo campano. E, parlando del criminale che ha esploso il colpo, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha assicurato: "Prenderemo anche lui, lo cattureremo. Lo sbatteremo in galera e sconterà tutta la sua pena. Ne sono sicuro".