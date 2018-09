Napoli, violenta aggressione contro macchinista metro: un arresto

Momenti di paura nella stazione Dante della linea 1 della Metropolitana di Napoli dove un viaggiatore, poi bloccato dalla guardia giurata in servizio e consegnato alla Polizia, ha aggredito e percosso il macchinista del treno. L'aggressione è stata particolarmente violenta. La vittima è ora ricoverata in ospedale. Frantumata la porta interna tra la cabina di guida e il comparto viaggiatori. Ancora da accertare le cause della aggressione