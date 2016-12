Napoli, uomo ucciso da due sicari in un agguato

Un uomo, Stefano Adamo, è stato ucciso in un agguato a Napoli, nel quartiere periferico di Soccavo. Secondo la polizia, al momento dell'attacco Adamo era a bordo di un'auto in compagnia di un'altra persona ed è stato affiancato da due sicari che, a bordo di uno scooter, hanno esploso numerosi colpi di pistola. L'uomo è stato poi trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Paolo, ma non c'è stato nulla da fare.