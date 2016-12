Napoli, uomo uccide la moglie e il figlio 18enne poi si toglie la vita

Un ex bidello 53enne, Cesare Cuozzo, ha ucciso la moglie, Anna Daniele di 51 anni, e il figlio diciottenne Nicola, poi si è tolto la vita. A trovare i cadaveri, in un appartamento a Napoli in via ammiraglio Aubry, sono stati i carabinieri allertati dai parenti che non sentivano i familiari da alcuni giorni. Accanto ai corpi sono stati rinvenuti alcuni farmaci e la pistola con cui l'uomo avrebbe compiuto la strage.