Napoli, uomini armati nel Rione Sanità: allarme tra i residenti

Un gruppo di persone armate e a bordo di motorini è stato avvistato nel Rione Sanità, a Napoli, scatenando il panico tra i residenti. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto, ma al momento non sarebbero ancora stati trovati bossoli a terra e non è chiaro se sia stato aperto il fuoco. A effettuare la scorribanda in via Antesaecula sarebbe stato un gruppo di giovani.