Un ragazzino napoletano di quattordici anni ha deciso di convertirsi all'Islam, apparentemente dal nulla. Il giovane è talmente convinto della sua scelta al punto da attenersi rigorosamente ai pilastri della sua nuova religione, pregando cinque volte ed evitando eccessi, e da firmare i suoi compiti in classe col nome di Karim Abdul. Questi strani comportamenti hanno suscitato stupore tra gli insegnanti e la famiglia. Per questa ragione la Digos di Napoli ha deciso di tenerlo sott'occhio, considerando l'ipotesi che il ragazzino possa essere entrato in contatto in Rete con dei gruppi di reclutamento jihadista.