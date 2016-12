Napoli, ucciso un pregiudicato

Un pregiudicato di 55 anni, Pasquale Izzi, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via traversa Janfolla, periferia nord di Napoli. Izzi era detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) ma era tornato a casa per le festività pasquali grazie ad un permesso premio. L'uomo era uscito di casa e stava ponendo i suoi bagagli in macchina per far ritorno in carcere, quando è stato avvicinato da due sicari che lo hanno freddato.