Napoli, ucciso pregiudicato

Agguato mortale a Napoli, nel rione don Guanello, nella periferia nord della città. Giuseppe Calise, 24enne noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato colpito al viso con alcuni colpi di pistola. Ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco in condizioni disperate è morto poco dopo. I carabinieri hanno avviato ricerche e indagini per ricostruire le ultime ore di vita di Calise e identificare i killer.