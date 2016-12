Napoli, ucciso pregiudicato: sicari gli sparano alla schiena

Un pregiudicato di 20 anni, Emanuele Sibillo, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli. Il giovane è stato colpito da un proiettile alla schiena. Il corpo senza vita di Sibillo è stato lasciato davanti al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, l'omicidio potrebbe essere avvenuto in via Costa, a Forcella, dove i residenti hanno udito colpi d'arma da fuoco.

Sibillo era latitante dallo scorso 9 giugno: sfuggì a una operazione anticamorra della Polizia che si conclusa con oltre 60 arresti. Qualche giorno fa, sempre a Forcella, tre giovani erano rimasti feriti in una sparatoria. Uno è ancora in gravi condizioni in ospedale.