Napoli, ucciso per una sigaretta negata: killer minorenne condannato a 23 anni di carcere

Il Tribunale dei minori di Napoli ha condannato a 23 anni di reclusione un giovane che, nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2014, uccise il 24enne Maurizio Lutricuso con sette colpi di pistola per una sigaretta negata. Il killer, detto "'o malegno" (il maligno, ndr), aveva soltanto 16 anni all'epoca del delitto, che venne commesso davanti alla discoteca "Private One" di Pozzuoli (Napoli). Con il condannato c'erano anche altri giovani, ritenuti affiliati al clan Sibillo-Giuliano.

Tra i complici dell'omicidio figurano anche i fratelli "baby boss" Pasquale ed Emanuele Sibillo e Vincenzo Costagliola, già condannato a 20 anni per questo stesso delitto e anche lui ritenuto affiliato allo stesso clan. Quest'ultimo è conosciuto anche come la "paranza dei bambini", attivo delle zone di Forcella, Duchesca e Maddalena della città partenopea.



Il delitto - La brutale uccisione di Lutricuso fu preceduta da una colluttazione con Costagliola e culminò con la raffica di proiettili calibro 9 che non diedero scampo alla vittima. Il tutto venne ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della discoteca, che consentirono anche di scagionare Pasquale Sibillo dall'accusa di essere stato il mandante di quel delitto.



L'intercettazione chiave - A inchiodare gli autori dell'omicidio, invece, fu un'intercettazione ambientale. Dopo l'uccisione, il gruppo (composto da S.I., Costagliola, dai Sibillo, e da altri affiliati) si recò a casa di un altro baby boss, Luigi Giuliano, nipote omonimo di Luigi Giuliano, detto "'o lione" ("il leone", ndr). Lì ricostruirono le fasi dell'omicidio, dalla richiesta della sigaretta da parte di Lutricuso a uno dei Sibillo, che gliela negò, alla risposta sarcastica della vittima, ("ma perché non te la compri"), che scatenò il raptus omicida di Costagliola e "'o malegno". Alla fine, come se nulla fosse successo, mangiarono tutti un panino.