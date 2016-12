Napoli, ucciso il fratello di un pentito: due colpi alla testa mentre dormiva

Atroce esecuzione a Napoli, la scorsa notte. Giovanni Sarno, di 54 anni, è stato ucciso nel suo letto con due colpi di pistola alla testa. Sarno era il fratello di Carmine, collaboratore di giustizia. Il corpo è stato trovato da una nipote, intorno alle 4. I parenti sono stati avvertiti da un anonimo che, nel cuore della notte, ha citofonato. L'uomo aveva precedenti per associazione a delinquere, porto abusivo di armi, omicidio, rapina.

L'uomo, invalido, viveva nel quartiere Ponticelli di Napoli, con la porta sempre aperta e in condizioni di indigenza. I fratelli, elementi di vertice del clan Sarno, hanno iniziato a collaborare con la giustizia nel 2009 e gli investigatori non escludono che l'omicidio possa ricondursi a una vendetta o a un regolamento di conti. Molto probabilmente l'uomo stava dormendo quando chi lo ha ucciso è entrato in azione.