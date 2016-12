Napoli, tutte le sale operatorie della Regione sono occupate: muore 42enne

Una donna di 42 anni, Francesca Napolitano , è morta poiché la notte tra l'8 e il 9 marzo nessuna delle 9 cardiochirurgie campane, 5 pubbliche e 4 private, aveva una sala operatoria libera. Giunta all'ospedale San Paolo di Napoli in gravi condizioni per una miocardite con versamento pericardico , è stata trasferita al Monaldi nonostante il "no" della struttura ed è deceduta 2 ore dopo. I familiari hanno sporto denuncia, sequestrata la cartella clinica.

Il "no" del Monaldi - Il trasferimento al Monaldi, come detto, è stato disposto nonostante l'ospedale avesse chiarito come le due sale chirurgiche esistenti fossero entrambe impegnate, una per un trapianto di cuore e l'altra per un aneurisma dissecante dell'aorta in trasferimento dal Cardarelli.



L'intervento sulla paziente - Come racconta Il Mattino, i medici del nosocomio campano sono comunque intervenuti sulla paziente, residente a Bagnoli, utilizzando le sale della rianimazione con una pericardiocentesi. Ma alle 8 del mattino un arresto cardiocicircolatorio ha causato la morte.



La salma è stata poi trasferita al Federico II dove verrà effettuata l'autopsia.