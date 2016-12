Napoli, trovato il cadavere di una donna in una fossa a Melito

Giallo a Melito di Napoli: in via Giulio Cesare, in una zona campestre, è stato trovato il cadavere di una donna. La vittima era scomparsa sabato 7 maggio: si tratta di Giovanna Arrigoli, 41 anni. E' stata ritrovata in una zona isolata, dove si trova anche un palazzo abbandonato in passato occupato da rom. Sul corpo ci sarebbero segni di lesioni che potrebbero fornire agli inquirenti dettagli sulle cause della morte, ancora tutte da chiarire.