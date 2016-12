12 febbraio 2015 Napoli, trovata in una cantina una montagna di euro falsi: un arresto Oltre 53 milioni di euro, uno dei più ingenti sequestri di moneta fasulla. I carabinieri costretti a contarli a mano per dieci ore Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Trovati dai carabinieri in una cantina a Villaricca (Napoli) 53 milioni di euro falsi. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di denaro. I militari della compagnia di Giugliano, durante una perquisizione domiciliare in un'abitazione al corso Europa hanno trovato una "montagna" di soldi falsi stipati in una cantina. Il "tesoretto" era composto di banconote da 100, 50, 20 e 10 euro. Centinaia di migliaia di pezzi già pronti per essere distribuiti.

Arrestato in flagranza di reato Antonio Sgambati, di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, proprietario dell'abitazione, ritenuto responsabile di falsificazione, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. La procura della repubblica di Napoli Nord ha avviato indagini per ricostruire la catena di responsabilità tra produzione e canali di distribuzione del denaro abilmente falsificato.



Il conteggio fatto a mano durato 10 ore - La massa di euro falsi era talmente ingente da aver richiesto ben 10 ore ai militari per contare tutti i soldi. In un primo momento si era fatto ricorso a una macchinetta contasoldi che però si è inceppata. Forse la 'grammatura' della carta o forse perché i soldi erano troppo nuovi, sta di fatto che l'operazione è fallita. Di qui la necessità di ricorrere al conteggio manuale che ha richiesto moltissimo tempo.