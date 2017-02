Napoli, tribunale minorile allontana sei figli da boss della camorra

Responsabilità genitoriale sospesa per alcuni elementi di spicco ed affiliati al clan camorristico Elia di Napoli. L'attività investigativa ha decretato il provvedimento poiché i sei minori coinvolti risultano inseriti in un contesto familiare, territoriale e sociale, gravemente pericoloso al punto da compromettere la possibilità di un equilibrato sviluppo della personalità.

I bimbi del clan Elia venivano sfruttati per confezionare droga, avviati al crimine. Sospeso l’esercizio della responsabilità genitoriale e i piccoli sono stati trasferiti in una casa famiglia fuori regione. Il provvedimento per questi bambini, tutti tra i 3 e i 14 anni, è stato disposto dal tribunale dei minori di Napoli. Cinque dei sei bimbi sono figli di persone considerate esponenti del clan attivo nella zona del Pallonetto di Santa Lucia e coinvolte nell'operazione dello scorso 17 Gennaio, coordinata dalla Dda partenopea e conclusasi con 45 arresti.



In quell'occasione fu anche smantellata una piazza di spaccio nella quale erano impiegati anche minori sia nelle attività di vendita che nel confezionamento della droga. Quattro dei sei bambini oggetto del provvedimento sono fratelli, mentre un quinto è cugino di questi ultimi.