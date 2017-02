Napoli, tredicenne accoltellato durante una tentata rapina

Un ragazzino di 13 anni, figlio di un pregiudicato in carcere con l'accusa di essere affiliato a un clan di camorra, è stato ferito nella notte a Napoli con una coltellata alla schiena. Il giovane ha raccontato alla polizia di essere stato colpito da un paio di persone che gli volevano rubare il cellulare: lui avrebbe reagito fuggendo. I banditi però lo avrebbero inseguito, raggiunto e alla fine ferito.

Il giovane si è recato all'ospedale Loreto Mare per farsi medicare la ferita: i medici lo hanno ricoverato in osservazione e giudicato guaribile in 10 giorni.