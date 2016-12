Napoli, travestiti da agenti per rapine in casa: sgominate due bande

13:19 - Travestiti da rappresentanti delle forze dell'ordine mettevano a segno furti e rapine in abitazione esibendo falsi decreti di perquisizione: due bande di malviventi che usavano lo stesso modus operandi sono state sgominate dai carabinieri di Napoli, che hanno arrestato 13 persone. Entrati in casa, i ladri rovistavano in stanze e mobili per portare via soldi e oggetti di valore. A incastrarli le telecamere di videosorveglianza di una delle vittime.

Sono complessivamente otto i furti e le rapine messe a segno dalle due bande. I colpi sono stati perpetrati tra marzo e dicembre 2014: sette a Napoli e uno a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Molti altri sono stati sventati dai carabinieri durante le indagini, sistemando pattuglie nelle zone dove si sospettava che i ladri stessero per entrare in azione.



Sono state sequestrate sette pettorine, due borse, due cartelline e dieci berretti - tutti con false scritte carabinieri e guardia di finanza - e una pistola scacciacani.



I tredici indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a furti e rapine in abitazione aggravate dall'aver portato armi e dall'aver simulato la qualitaàdi Pubblico ufficiale.