Napoli, traffico di droga dall'Olanda: condannato a 10 anni il capo ultrà Genny 'a carogna

Gennaro De Tommaso, il capo ultrà meglio noto come Genny 'a carogna, è stato condannato a dieci anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Il pubblico ministero Michele Del Prete aveva chiesto 18 anni di reclusione. De Tommaso è conosciuto per aver "mediato" con i responsabili dell'ordine pubblico allo stadio Olimpico di Roma, dopo il ferimento del tifoso del Napoli Ciro Esposito, morto successivamente in ospedale.