Napoli, tra i vicoli del centro storico i bambini giocano a Gomorra (ma è per fiction)

Un video di pochi secondi è diventato virale: mostra una decina di ragazzini tra i vicoli di Napoli, a pochi passi da piazza Dante, mentre simulano un agguato di camorra in piena regola. Vestono, parlano, si muovono come i boss adulti visti nella serie tv "Gomorra". Due bambini si fermano davanti al portone di un palazzo, mentre altri due con pistole giocattolo in pugno si avvicinano e urlano prima di sparare colpi finti. Uno di loro gira la scena con il telefonino mentre un compagno fa da regista a questa "baby-fiction".