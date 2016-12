17:29 - Un uomo di 56 anni ha sparato tre colpi di pistola contro la moglie, di 51, tentando di ucciderla in casa. Giuseppe Cafasso, poi, è sceso in strada e si è suicidato con la stessa arma. E' accaduto nella zona di Fuorigrotta, a Napoli. La donna è stata portata all'ospedale San Paolo, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita.

Napoli, spara alla moglie e si suicida di Fadi el Hnoud embed video

L'uomo si è tolto la vita all'interno di una Fiat Multipla, parcheggiata nei pressi della sede del Cnr. Marito e moglie si erano separati da alcuni giorni. I rapporti tra i due erano burrascosi: non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare il raptus di Giuseppe Cafasso, rappresentante di prodotti alimentari, contro la moglie, che lavora come infermiera.



A soccorrere la donna sono stati alcuni vicini, che l'hanno portata in ospedale dove è ricoverata con prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La coppia ha due figli grandi che vivono altrove.