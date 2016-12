Napoli, taglio e piega gratis per un giorno per chi ha la pensione minima

Non poteva che accadere a Napoli, città dove il caffè sospeso fa parte della tradizione sociale. Dopo la tazzina d'espresso lasciata a beneficio di un avventore bisognoso, arriva il taglio e piega gratis per le donne con una pensione minima che, a causa delle difficoltà economiche, sono costrette a rinunciare alla cura del proprio aspetto. Per ora è un'iniziativa di un parrucchiere dei Quartieri Spagnoli, ma non è escluso che possa essere abbracciata da altre attività commerciali.

Per il momento il sevizio taglio e piega è stato offerto dai titolari, ma per le prossime Festività natalizie si pensa in grande: "Vogliamo creare una rete con altri negozi, anche non parrucchieri, - spiega Salvatore Visone - con persone che vogliano regalare una mezza giornata spensierata a queste donne; un supermercato può regalare un pacco di caffè, la trattoria un tavolo per cinque persone, un barbiere può fare barba e capelli agli anziani. Insomma, qualcosa che rimanga e che non sia solo l'effetto del momento".