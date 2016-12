10 marzo 2015 Napoli, suora sexy su un cartellone pubblicitario: divampano le polemiche A dieci giorni dall'attesa visita di Papa Francesco, spunta un controverso manifesto di una casa di abbigliamento femminile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:31 - Napoli non è rimasta indifferente di fronte al manifesto pubblicitario di una casa di abbigliamento che ritrae una modella in versione suora sexy. Divampano le polemiche, acuite dall'imminente visita di Papa Francesco, che visiterà il capoluogo campano il 21 marzo. Nella foto la modella ha il capo e le spalle coperte dal classico velo in bianco e nero mentre il seno è coperto dalle mani giunte in preghiera con tanto di rosario.

Il cartellone, sei metri per nove, è stato affisso sulla facciata di un edificio lungo via Marina.