Napoli, suora aggredita e rapinata

Rapina ai danni di una suora a Napoli. La religiosa, 78enne originaria di Cosenza, aveva da poco prelevato 2.800 euro dall'ufficio postale quando è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato con la forza i soldi dalla tasca per poi fuggire in sella a uno scooter insieme a un complice. I soldi erano destinati a finanziare un'opera sociale. La suora è stata colta da malore: per quanto sotto shock le sue condizioni non sono preoccupanti.