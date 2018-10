Napoli, spari contro una casa al piano terra: ferito un 64enne

Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Giacomo Leopardi dove erano stati segnalati colpi di arma da fuoco in strada. Alcune persone hanno sparato verso un'abitazione situata al piano terra e nella circostanza è rimasto leggermente ferito un 64enne, incensurato, che vive in quella strada.