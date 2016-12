Napoli, spari contro un tunisino

Un 22enne tunisino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco la notte scorsa a Napoli. L'uomo, che ha precedenti per droga, ha riferito alla polizia che mentre si trovava all'esterno di un locale è stato centrato con un colpo di pistola sparato da due giovani a bordo di una motocicletta. Al tunisino, giunto in ospedale in evidente stato di ubriachezza, sono state riscontrate ferite alla gamba sinistra e al calcagno destro.