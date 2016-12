Napoli, sparatoria nel Rione Sanità: uccisi 2 pregiudicati

La guerra dei clan - Si chiama Giuseppe Vastarella, 41 anni, uno dei due deceduti durante la sparatoria avvenuta a Napoli. Pregiudicato (era stato arrestato nei mesi scorsi dalla polizia per possesso di pistola), Vastarella è deceduto nell'Ospedale Pellegrini. In via Fontanelle 139, durante la sparatoria, è morto anche Salvatore Vigna. Le persone ferite, che la polizia conferma siano tre, sono state portate tutte al Cardarelli in codice rosso. Di loro non sono state ancora accertate le generalità. La tensione è alta nelle strade del popolare quartiere partenopeo, al punto che la questura ha inviato volanti sia sul luogo dell'agguato che negli ospedali.