Napoli, sparatoria all'ortomercato: ucciso un 23enne, ferito gravemente un 34enne

Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in una sparatoria nel mercato ortofrutticolo di Volla (Napoli). Le due persone colpite sono state portate in ospedale a Napoli, al Loreto Mare. Una, Giovanni Galluccio, 23 anni, di Giugliano (Napoli), è morta poco dopo il ricovero. L'altra, Giuseppe Serracino, 34 anni, di Marano (Napoli), è in prognosi riservata per due colpi al torace.