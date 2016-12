Napoli, sparatoria a Scampia: un morto e un ferito

A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 1 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 2 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 3 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 4 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 5 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 6 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito 7 di 7 Ansa Ansa A Scampia si torna a sparare: un morto e un ferito leggi dopo slideshow ingrandisci

Angrisani sarebbe rimasto vittima di un agguato di chiaro stampo camorristico. Queste le prime risultanze cui sono giunti gli investigatori della polizia. Numerosi i colpi di arma da fuoco rinvenuti sul luogo dell'omicidio nei pressi dell'abitazione di Angrisani, che aveva diversi precedenti a carico, all'interno del Parco Diana.



Probabile che fosse lui l'obiettivo dell'agguato in una zona, quella di Scampia, da tempo al centro di una contesa tra vari clan per il controllo del fiorente mercato della droga. Sia Angrisani sia Pandolfi sono stati soccorsi da alcuni abitanti della zona e accompagnati in ospedale. Per Angrisani si è rivelata una corsa inutile. Antonio Pandolfi, ricoverato in Rianimazione, è in pericolo di vita. Sul luogo del delitto gli investigatori hanno trovato una lunga scia di sangue.



La fazione della Vanella-Grassi, clan della camorra di Secondigliano, annovera i cosiddetti "girati" che anni fa entrarono in contrasto con il clan Di Lauro per il controllo delle attività illecite nella zona.