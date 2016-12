Napoli, spararono all'impazzata in centro città: arrestati 2 cugini

Sono state arrestate dai carabinieri, anche grazie a un video, le due persone che la notte del 7 settembre scorso, davanti a un gruppo di amici preventivamente avvertiti, hanno sparato colpi di pistola all'impazzata in via Toledo, nel centro di Napoli, per affermare la superiorità dei gruppi camorristici della zona del Pallonetto di Santa Lucia su quelli dei Quartieri Spagnoli. Si tratta di due cugini, uno di 18 anni e l'altro di 23 anni.