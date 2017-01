Napoli, spara alla ex e al suo compagno davanti al tribunale: fermato 54enne

Ha sparato alla ex moglie e al suo attuale convivente vicino al tribunale di Napoli ed è poi fuggito. L'uomo, Giuseppe Antonucci, di 54 anni, è stato poi contattato da un agente che lo ha convinto a costituirsi e ora è in stato di fermo. I due feriti, entrambi di 40 anni, sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Il 54enne, originario di Casalnuovo, aveva ucciso la prima moglie 26 anni fa.