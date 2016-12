Napoli, soldi e brioche per i documenti: sospesi 2 impiegati Comune

Chiedevano a extracomunitari soldi e colazioni, con tanto di brioche, per il rilascio di documenti dovuti. Per questo motivo due impiegati dell'ufficio Servizi demografici della I Municipalità di Napoli sono stati sospesi. Dovranno rispondere, a vario titolo, di concussione, tentata truffa aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità e, in un caso, anche di violenza sessuale: uno degli indagati avrebbe costretto una donna a subire un bacio.