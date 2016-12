Napoli,sindacalista estorce denaro a imprenditore per evitare sciopero

Le indagini, scaturite da una denuncia, hanno evidenziato come il sindacalista avrebbe richiesto all'imprenditore di non versare i contributi volontari dei 14 dipendenti ausiliari del traffico iscritti al sindacato che rappresentava, già trattenuti in busta paga per il periodo 2013-2016, e di dividersi l'intero importo di circa 6mila euro, assicurando nel frattempo di distruggere le deleghe in suo possesso.



Al termine delle indagini il sindacalista è stato fermato nelle immediate vicinanze dell'ufficio dell'imprenditore e, dopo aver provato a disfarsi delle banconote appena estorte lanciandole dal finestrino, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Poggioreale.