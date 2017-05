Napoli, si fingevano agenti antidroga e rapinavano adolescenti: presi

Si fingevano agenti antidroga e "perquisivano" ragazzi per rapinarli, per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter, arrivando a compiere 33 colpi in tre mesi a Napoli e nell'hinterland. I fidanzati Gianluca Bianco, 35enne e Caterina Del Prete, 31enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati dai carabinieri. La coppia avvicinava adolescenti e si appropriava di smartphone, denaro e oggetti preziosi sostenendo di doverli sottoporre a controlli più approfonditi.